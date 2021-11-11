В Петербурге закрыли концертный зал в эстонской церкви Яани Кирик

В группе рассказали, что причиной перерыва в концертной деятельности стали антироссийские санкции со стороны Эстонии.

В Петербурге на улице Декабристов концертный зал эстонской церкви Яани Кирик закрывается. Об этом рассказали на официальной странице зала лютеранско-евангелической церкви Святого Иоанна.

При этом приход Святого Иоанна останется в стенах Яани Кирик. Как и прежде, службы будут проходить по воскресеньям. В группе рассказали, что причиной перерыва в концертной деятельности стали антироссийские санкции со стороны Эстонии. Так, организация "Эсти Концерт" больше не имеет права работать в России.

Ранее мы писали, что в июле юридические вакансии стали самыми высокооплачиваемыми.

Фото: Википедия

