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В Петербурге закрыли концертный зал в эстонской церкви Яани Кирик
Сегодня, 18:24
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В Петербурге закрыли концертный зал в эстонской церкви Яани Кирик

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В группе рассказали, что причиной перерыва в концертной деятельности стали антироссийские санкции со стороны Эстонии.

В Петербурге на улице Декабристов концертный зал эстонской церкви Яани Кирик закрывается. Об этом рассказали на официальной странице зала лютеранско-евангелической церкви Святого Иоанна.

При этом приход Святого Иоанна останется в стенах Яани Кирик. Как и прежде, службы будут проходить по воскресеньям. В группе рассказали, что причиной перерыва в концертной деятельности стали антироссийские санкции со стороны Эстонии. Так, организация "Эсти Концерт" больше не имеет права работать в России. 

Ранее мы писали, что в июле юридические вакансии стали самыми высокооплачиваемыми.

Фото: Википедия
 

Теги: концертный зал, эстонская церковь, яани кирик
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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