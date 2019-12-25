Утверждено обвинительное заключение о хищении пожертвований из церкви "Неупиваемая чаша"

Мужчина похитил ценности на общую сумму более 1,4 млн рублей.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение в отношении 52-летнего петербуржца, который обвиняется в краже из храма. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, обвиняемый 3 февраля 2022 года под надуманным предлогом участия в церковной службе проник в Православный приход домового храма в честь иконы Божьей матери "Неупиваемая чаша". После чего, дождавшись закрытия храма, мужчина похитил из рамы со стеклом иконы Божьей Матери "Неупиваемая чаша", а также из киота для сбора пожертвований, ювелирные украшения и иные ценности, принадлежащие приходу, на общую сумму более 1,4 млн рублей.

В ходе предварительного расследования обвиняемый признал вину в полном объеме. Ценности возращены в приход. Уголовное дело направлено в Московский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.tv