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Подозреваемого в краже пожертвований из церкви в Удельном задержали на Ленинском проспекте
Сегодня, 9:54
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Подозреваемого в краже пожертвований из церкви в Удельном задержали на Ленинском проспекте

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Ущерб от действия злоумышленника составил 200 тысяч рублей.

Полиция нашла подозреваемого в краже золотых изделий и пожертвований из храма "Великомученика и целителя Пантелеимона в Удельной". Деньги пропали в начале февраля.

Как узнал Piter.tv, по версии оперативников, злоумышленник разбил стекло иконы и похитил ювелирные изделия. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Кража". Подозреваемым оказался 30-летний гражданин Узбекистана по фамилии Сидоров. Его задержали на Ленинском проспекте. 

Похищенное частично было изъято. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что полицейские задержали мужчину, который подозревается в хищении золота из храма "Неупиваемая чаша". 

Фото: ВКонтакте / Храм Великомученика и Целителя Пантелеимона

Теги: кража, пожертвования, храм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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