Подозреваемого в краже пожертвований из церкви в Удельном задержали на Ленинском проспекте

Ущерб от действия злоумышленника составил 200 тысяч рублей.

Полиция нашла подозреваемого в краже золотых изделий и пожертвований из храма "Великомученика и целителя Пантелеимона в Удельной". Деньги пропали в начале февраля.

Как узнал Piter.tv, по версии оперативников, злоумышленник разбил стекло иконы и похитил ювелирные изделия. Материальный ущерб составил 200 тысяч рублей. Уголовное дело возбудили по статье "Кража". Подозреваемым оказался 30-летний гражданин Узбекистана по фамилии Сидоров. Его задержали на Ленинском проспекте.

Похищенное частично было изъято.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что полицейские задержали мужчину, который подозревается в хищении золота из храма "Неупиваемая чаша".

Фото: ВКонтакте / Храм Великомученика и Целителя Пантелеимона