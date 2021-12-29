Полицейские задержали мужчину, который подозревается в хищении золота из храма "Неупиваемая чаша"

Ущерб оценили в 5 млн рублей.

Правоохранители задержали в Петербурге предполагаемого злоумышленника, который мог вынести из храма "Неумпиваемая чаша" на Цветочной улице пожертвования прихожан. У подозреваемого изъяли изделия из золота. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти

Преступление произошло накануне, 4 февраля, в Московском районе. Неизвестный вошел в храм, разбил стекло, за которым располагалась икона Богородицы и забрал кольца, цепочки и крестики. Затем мужчина скрылся. Сотрудники полиции оценили ущерб в 5 млн рублей.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Спустя 17 часов злоумышленника поймали. Мужчина признался, что украл золотые изделия. Кроме того, подозреваемый рассказал, что в 2020 году он обокрал офис.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД по региону