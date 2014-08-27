Концерт "Шопен при свечах" состоится в лютеранской церкви Яани Кирик. Начало: 19:00. Ценз: 0+

Утонченная, изысканная музыка Фредерика Шопена, ярчайшего представителя романтизма, прозвучит в одном из самых атмосферных лютеранских храмов Петербурга при свете более 1000 свечей.

Необычайно тонкие и поэтичные фортепианные сочинения маэстро нуждаются в виртуозном и чувственном исполнении, поэтому за роялем лучшие музыканты Санкт-Петербурга!

Помимо жемчужин фортепианной музыки, в программе также будут представлены вокальные сочинения Шопена, а ряд номеров откроются в новом ключе в дуэте со скрипкой!

Особенно рекомендуем этот концерт от Amadeus Concerts для необычных свиданий - ведь мы постарались сделать все, чтобы вы погрузились в Мир музыкального романтизма, завораживающий своей безграничной красотой. "Шопен при свечах" это не просто концерт - это воссозданная атмосфера той эпохи, в которой рождалась эта великая музыка!

Исполнители:

Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.