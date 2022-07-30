Концерт ROCK при Свечах в Яани Кирик

Концерт ROCK при свечах состоится 6 июля в 19:00 в Яани Кирик. Ценз - 0+

"Рок при свечах" – невероятно красивая шоу-программа, ставшая визитной карточкой, стремительно набирающего популярность, авторского проекта "Звук Cвета".

Музыканты подготовили, впечатляющее по искренности и близости к зрителю, музыкальное шоу в свете сотен свечей. Это удивительное погружение в мир современной авторской музыки, во вселенную переживаний и состояний, где есть и мощь экспрессии рока, и свобода эмбиент, и проникновенность, и лиричность этно-направления, и строгость классики.

Уникальность программы в глубоком проникновении в смыслы, где содержание не ограничивает форма, где каждый номер проходит в сердце напрямую, и каждая песня - новая история, которая пробирает "до мурашек". На сцене – живой рояль, а не электронные клавишные! Струнный ансамбль, а не синтезатор! Такие разные, но поразительно гармонично звучащие музыканты.

Подробная информация о концерте на сайте https://www.amadeusconcerts.ru/

Продолжительность концерта - 2 часа

Фото предоставлено организатором "Amadeus Concerts"