Петербургская группа "Звук Света" выпустила дебютный симфо-рок альбом

Альбом представляет собой масштабный симфо-рок проект, объединяющий элементы неоклассики, эмбиента и авторского рока.

На всех цифровых площадках 25 апреля 2025 года состоялся релиз дебютного альбома петербургской группы "Звук Света". Работа записана в сотрудничестве с оркестром из 50 музыкантов на студиях "Мосфильм", "Добролёт" и "Amadeus".

Альбом представляет собой масштабный симфо-рок проект, объединяющий элементы неоклассики, эмбиента и авторского рока. В записи использованы рояль, флейта, балалайка и полный симфонический оркестр, что создаёт выразительное и почти кинематографичное звучание.

Музыканты отмечают, что вдохновлялись драматургией кино:

Мы вдохновлялись тем, как звучат драматические сцены в кино — когда оркестр вступает не для красоты, а чтобы зрители затаили дыхание.

Альбом "Звук Света" включает семь композиций, каждая из которых построена как отдельная симфоническая сцена. В текстах отражены философские размышления о любви, выборе, одиночестве и внутренней силе.

Особое внимание уделено качеству звучания: запись передаёт концертную динамику при студийной точности, а музыкальное оформление совмещает масштаб академической музыки с камерной атмосферой.

Ранее "Звук Света" были известны по симфо-рок концертам в Петербурге, не раз входившим в список лучших мероприятий города по версии KudaGo. Студийный релиз отражает энергетику живых выступлений, усиливая её кинематографическим размахом.

Альбом доступен для прослушивания на платформах Яндекс Музыка, VK Музыка, Apple Music, Spotify. Послушать альбом можно по ссылке.

Фото: Amadeus