Петербургская группа "Звук Света" выпустила первый сингл "Между тобой и мной"

Над созданием сингла работали более 100 человек.

Петербургская музыкальная группа "Звук Света" представила первый сингл "Между тобой и мной" из своего предстоящего симфонического альбома. Выход композиции стал важным событием для поклонников симфо-рока и ценителей живого оркестрового звучания.

Над созданием сингла работали более 100 человек, включая 50-местный оркестр. Запись проходила в 3 крупнейших российских студиях. В треке, что необычно для жанра, отсутствует электрогитара, однако основа из рояля, ударных и бас-гитары сохраняет характерный для рок-музыки драйв. Оркестровая часть записывалась под руководством дирижера Станислава Малышева, а финальное сведение выполнил Андрей Левин, дважды номинированный на премию "Грэмми".

Композиция, по словам участников группы, обладает универсальным посылом и затрагивает вечные темы. Ранее "Между тобой и мной" исполнялась на концертах группы, неизменно получая восторженные отзывы аудитории. С сегодняшнего дня сингл доступен на всех популярных стриминговых платформах.

Кому понравится? Прежде всего эта работа для поклонников музыки со смыслом, соскучившимся по отсутствию новых имен в жанре серьезной русскоязычной авторской музыки на нашей сцене. Музыку оценят любители арт-рока (Автограф, Royal Hunt, YES), симфо-рока, русского рока 80-х — начала 2000-х (из-за смысловой традиции лирики). Здесь найдутся отголоски больших работ Стинга, Скорпионс и других артистов, выпускавших альбомы с оркестром. И все же, основная аудитория — это любители русскоязычной рок музыки в широком ее понимании. На концертах группы, которые мы провели в 2024 году в Москве и Санкт-Петербурге, зрители отмечали, что эта песня звучит вдохновляюще и является центральным номером в концертной программе и ее с нетерпением ждут на стримах. Симфонический концерт с этой программой, который мы провели в преддверии выхода альбома, получил премию "Лучшая шоу-программа по версии Kuda Go" в прошлом году в Санкт-Петербурге. Комментирует группа "Звук Света"

Группа "Звук Света" давно зарекомендовала себя как один из самых самобытных музыкальных проектов Петербурга. Новый релиз подтверждает их творческое стремление выводить привычные жанры на новый уровень, совмещая масштабное оркестровое звучание с энергией рок-исполнения.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге набирает обороты проект "Звука Света", который объединил рокеров и академических музыкантов.