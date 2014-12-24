В Петербурге набирает обороты проект «Звука Света», который объединил рокеров и академических музыкантов

В звучании группы соседствуют неоклассика, эмбиент, рок, поэтому каждый концерт «Звука Света» – микс из настроений, мелодий, состояний и слов.

6 июля в Яани Кирик — действующей эстонской евангелическо-лютеранской кирхе – состоится авторский концерт группы под названием "ROCK при свечах". Шоу-программа уже стала визитной карточкой проекта. Тысячи зрителей из Петербурга и гостей Северной столицы полюбили концерты группы "Звук света" и шоу "ROCK при свечах" за необычайную эстетику, вкус, контрастность и глубину.

Музыканты подготовили впечатляющее по искренности и близости к зрителю музыкальное шоу в свете сотен свечей. Это удивительное погружение в мир современной авторской музыки, во вселенную переживаний и состояний, где есть и мощь экспрессии рока, и свобода эмбиент, и проникновенность, и лиричность этно-направления, и строгость классики.