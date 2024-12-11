В здании Варшавского вокзала появится концертный зал

Его площадь составит более 2,5 тыс. "квадратов".

В здании Варшавского вокзала в Петербурге откроется концертный зал, сообщили в администрации Красногвардейского района 4 февраля.

Площадка появится на месте зала "Главная сцена". Ее площадь составит более 2,5 тыс. "квадратов", а вместимость – до 2,5 тыс. зрителей.

В зале установят современное оборудование. Планируется, что пространство будут сдавать в аренду для проведения мероприятий.

Ранее мы рассказывали о том, что новую библиотеку построят в Шушарах.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга