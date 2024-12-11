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В здании Варшавского вокзала появится концертный зал
Сегодня, 12:52
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В здании Варшавского вокзала появится концертный зал

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Его площадь составит более 2,5 тыс. "квадратов".

В здании Варшавского вокзала в Петербурге откроется концертный зал, сообщили в администрации Красногвардейского района 4 февраля.

Площадка появится на месте зала "Главная сцена". Ее площадь составит более 2,5 тыс. "квадратов", а вместимость – до 2,5 тыс. зрителей.

В зале установят современное оборудование. Планируется, что пространство будут сдавать в аренду для проведения мероприятий. 

Ранее мы рассказывали о том, что новую библиотеку построят в Шушарах. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: варшавский вокзал, концертный зал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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