В здании Варшавского вокзала появится концертный зал

В здании Варшавского вокзала в Петербурге откроется концертный зал, сообщили в администрации Красногвардейского района 4 февраля.
Площадка появится на месте зала "Главная сцена". Ее площадь составит более 2,5 тыс. "квадратов", а вместимость – до 2,5 тыс. зрителей.
В зале установят современное оборудование. Планируется, что пространство будут сдавать в аренду для проведения мероприятий.
Ранее мы рассказывали о том, что новую библиотеку построят в Шушарах.
Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга
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