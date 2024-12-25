Новую библиотеку построят в Шушарах

Она расположится в жилом доме на Окуловской улице.

Власти Санкт-Петербурга построят новый культурно-библиотечный центр на Окуловской улице в поселке Шушары. Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы, – следует из сообщения пресс-службы городской администрации.

Смольный выкупит у застройщика нежилое помещение площадью чуть больше 1,7 кв метров в многоквартирном доме. Там расположится филиал Территориальной централизованной библиотечной системы Пушкинского района.

На сегодняшний день в Центральной усадьбе поселка Шушары проживает порядка 50 тысяч человек, из которых около трети – молодежь в возрасте до 35 лет. Новый библиотечный центр будет способствовать формированию современной культурной и образовательной среды. Администрация Санкт-Петербурга

Библиотека вместит концертный зал на 80 мест, зоны для совместной работы, клубы чтения и пространства для интеллектуальных игр, а также детский амфитеатр, квест-комнаты и студии звукозаписи.

Ранее на Piter.TV: на Светлановском проспекте откроется филиал стоматологической поликлиники №4.

Фото: Freepik