На Светлановском проспекте откроется филиал стоматологической поликлиники №4

Так, Северная столица выкупит у застройщика помещение общей площадью 448,8 "квадратов".

Для жителей нового квартала на Светлановском проспекте станет доступнее стоматологическая помощь. Об этом рассказали 3 января в Смольном.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства "О бюджетных инвестициях на приобретение в государственную собственность Петербурга нежилого помещения по адресу: Петербург, Светлановский пр., д. 14, корп. 1, строение 1, помещение 81Н". Так, Северная столица выкупит у застройщика помещение общей площадью 448,8 "квадратов", и в нем разместится филиал стоматологической поликлиники №4.

Помещение покупают для обеспечения жителей микрорайона объектами социальной инфраструктуры.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)