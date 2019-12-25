На Туристской улице построят стоматологическую поликлинику для детей и взрослых

Здесь будут принимать до 420 пациентов за смену.

В Приморском районе появится новая стоматологическая поликлиника. Ее планируют построить на Туристской улице, сообщил портал "Строительный Петербург".

Проект разработали специалисты ООО "АПЕКС" по заказу СПб ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции". Медицинское учреждение рассчитано на 420 посещений в смену.

Здесь будут работать детское и взрослое отделения. Также на базе поликлиники будет разместить отделение неотложной помощи и зуботехническую лабораторию. В здании появятся врачебные кабинеты, помещения для операций, комнаты для временного пребывания пациента, конференц-зал и медицинский архив.

По задумке архитекторов, для наружной отделки навесной будут использовать фасад из керамогранитных плит в двух оттенках серого (светло‑сером и сером). Композиционный акцент будет ориентироваться на сочетание перфорированных металлических панелей со стеклянными витражами.

На прилегающей территории высадят газоны и невысокие кустарники. Рядом с поликлиникой оборудуют открытую парковку и площадку для хранения велосипедов и самокатов.

Ранее мы сообщали, что в Кронштадте появится новая поликлиника на 600 посещений в смену.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре