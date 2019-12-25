В Гатчине откроют Центр по лечению последствий ковида

Обратиться в Центр рекомендуется тем пациентам, которые после перенесенной вирусной инфекции испытывают боли в мышцах и суставах, постоянную температуру до 37,5 градусов, а также хроническую усталость.

На базе Гатчинской клинической межрайонной больницы открылся Центр для лечения последствий вирусных инфекций, включая COVID-19. Это учреждение стало первым в Ленинградской области и во всей России.

Иммунологическую терапию поствирусных расстройств можно получать бесплатно по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Сотрудники Центра имеют уникальный опыт в лечении подобных заболеваний и являются международными специалистами в этой области.

Обратиться в Центр рекомендуется тем пациентам, которые после перенесенной вирусной инфекции испытывают боли в мышцах и суставах, постоянную температуру до 37,5 градусов, а также хроническую усталость. В числе других симптомов отмечаются дискомфорт на коже и слизистых, колебания артериального давления и пульса, боли в области живота, а также изменения в кишечной моторике, нарушения памяти и внимания, тревожные состояния и апатия.

Центр размещен в поликлинике "Аэродром", как сообщили в Гатчинской больнице. Прием ведет врач-невролог из СПбГУ, кандидат медицинских наук Наталия Гаврилова. Для консультации и лечения по полису ОМС требуется направление от терапевта. Работать Центр начнет с 14 октября, прием будет осуществляться по понедельникам с 14:00 до 18:00.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)