Губернатор заявил о строительстве новой сети дорог в Адмиралтейском и Московском районах

Речь идёт о территориях к югу от бывшего Варшавского вокзала.

Новая улично-дорожная сеть ждёт жителей Адмиралтейского и Московского районов. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время выездного совещания.

В Адмиралтейском районе в последние годы ведётся активное жилищное строительство, формирующее новые транспортные потребности у жителей. Это требует новой транспортной инфраструктуры для новосёлов Адмиралтейского и Московского районов.

"Магистрали нужно строить не только в новых районах, но и в кварталах исторического центра, многие из которых в последнее время динамично развиваются и буквально переживают второе рождение. Это в полной мере относится к территориям к югу от бывшего Варшавского вокзала. Мы приступили к проектированию новых магистралей, составляем планы по модернизации уже существующих ули" губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов

В рамках проекта планируется соединить два существующих участка Малой Митрофаньевской улицы. На пересечении с Парфёновской улицей организуют полноценный перекрёсток. А западную часть Малой Митрофаньевской расширят до четырёх полос. В дальнейшем власти намерены продлить Киевскую улицу к юго-западу от Балтийского вокзала, дать продолжение Новоизмайловскому проспекту до Малой Митрофаньевской улицы и реконструировать набережные Обводного канала.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти ограничат движение на трассе Р-23 (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь) с 22 по 23 октября.

Фото: пресс-служба администрации Санкт-Петербурга