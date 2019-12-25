В рамках нацпроекта в Петербурге отремонтировали 90 км дорог

Один из значимых участков — на набережной реки Екатерингофки.

С января по сентябрь 2024 года в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в Санкт-Петербурге отремонтировали 40 дорожных объектов общей протяженностью 90 километров. Это 90% от всех работ, запланированных на этот год.

Как сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга, одним из наиболее крупных и социально значимых объектов стал участок Будапештской улицы и набережной реки Екатерингофки. Также работы завершились на Гатчинском шоссе, которое связывает ближайшие населенные пункты Ленинградской области с Северной столицей.

К началу 2025 года планируется обновить более 100 километров дорог.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Приморском районе запланированы работы по замене подъемников на надземных переходах.

Фото: Piter.TV