В Приморском районе запланированы работы по замене подъемников на надземных переходах

Замену подъемного оборудования сразу на нескольких переходах планируют начать 7 октября.

На 7-е октября запланировано начало работ по замене подъемного оборудования для маломобильных граждан в зоне надземных переходов Приморского района города. Об этом со ссылкой на Комитет по развитию транспортной инфраструктуры рассказали в пресс-службе Смольного.

Подъемные платформы намерены заменить на новые на улице Савушкина, 119, у дороги рядом с Яхтенной улицей, 12, а также в створе Стародеревенской улицы, 48. Работы планируют закончить к декабрю текущего года. К этому же месяцу будет завершена установка лифтового оборудования в надземных переходах у улицы Оскаленко, 14 и на Приморском проспекте, 14.

У каждого из пяти переходов ежедневно с 9-ти до 17-ти часов будут дежурить социальные работники, которые помогут маломобильным гражданам. Для пользующихся надземками по лестничным спускам ограничений на передвижение не будет.

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Фото: Петербургский дневник / Роман Пименов