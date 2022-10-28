В Ленобласти ограничат движение на трассе Р-23 с 22 по 23 октября

Проезд ограничат между деревнями Новое Колено и Старое Поддубье.

На федеральной трассе Р-23 (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь) в Ленинградской области введут ограничения из-за дорожных работ. С 22 октября (08:00) до 23 октября (18:00) на участке с 67-го по 69-й километр, между деревнями Новое Колено и Старое Поддубье будет ограничен проезд.

В этот период на трассе будет действовать реверсивное движение с ручным регулированием, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отметим, что с 21 октября по 31 декабря на этом же участке трассы пройдут дорожные работы в полосе отвода и на обочине. Ограничение скорости на время ремонта — 70 километров в час. Проект направлен на расширение дороги, работы проводятся в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

Ранее Piter.TV сообщал, что ведущую на поселок Ромашки дорогу продолжают ремонтировать в Ленинградской области.

Фото: Piter.TV