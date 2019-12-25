На трассе Р-23 в Ленобласти полностью перекроют движение в направлении Петербурга

В субботу, 29 октября, с 01:00 до 01:20 будет перекрыт съезд в сторону Петербурга на 32-м километре федеральной трассы Р-23 в Ленобласти (в районе поселка при железнодорожной станции Старое Мозино). Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Специалисты установят П-образную опору для размещения знаков переменной информации. Движение в сторону Пскова будет осуществляться в штатном режиме по трем полосам. Работы проведут в установленном порядке. Рабочие также установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализацию.
ФКУ Упрдор "Северо-Запад" приносит извинения за временные неудобства.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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