Между развязками с Московским и Пулковским шоссе на КАД ограничат движение

Ограничения продлятся в период с 20 по 23 марта.

В Петербурге на кольцевой автодороге (КАД) между развязками с Московским и Пулковским шоссе будет закрыта одна полоса движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, 20 по 23 марта на участке внутреннего кольца КАД будет закрыта четвёртая полоса движения из-за работ по очистке разделительной полосы дороги. Скоростной режим на остальных полосах будет ограничен до 50 км/ч.

Учреждение приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы сообщили о том, что с 1 апреля по 31 июля перекроют внутреннее кольцо КАД Петербурга.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"