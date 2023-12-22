С 19 апреля в Петербурге ограничат движение по проспекту Медиков

Работы на участке планируется завершить ко 2 мая.

Ограничение движения по проспекту Медиков в Петроградском районе Санкт-Петербурга начнётся с 19 апреля из-за ремонта дороги от набережной реки Карповки до Кантемировского моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Водителей просят быть внимательными и следить за информационными щитами с схемами и указателями обходных маршрутов.

Работы на участке планируется завершить ко 2 мая.

Ранее мы сообщили о том, что с 19 апреля ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Васи Алексеева и улицы Маршала Говорова.

Фото: пресс-служба ГАТИ