С 19 апреля в Петербурге ограничат движение по проспекту Медиков

Ограничение движения по проспекту Медиков в Петроградском районе Санкт-Петербурга начнётся с 19 апреля из-за ремонта дороги от набережной реки Карповки до Кантемировского моста. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Водителей просят быть внимательными и следить за информационными щитами с схемами и указателями обходных маршрутов.
Работы на участке планируется завершить ко 2 мая.
Ранее мы сообщили о том, что с 19 апреля ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Васи Алексеева и улицы Маршала Говорова.
Фото: пресс-служба ГАТИ
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все