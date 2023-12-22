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С 19 апреля ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Васи Алексеева и улицы Маршала Говорова
Сегодня, 10:59
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С 19 апреля ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Васи Алексеева и улицы Маршала Говорова

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Проезд будет закрыт до 12 мая.

В Кировском районе с 19 апреля ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Васи Алексеева и улицы Маршала Говорова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Проезд будет закрыт до 12 мая. Здесь будут проходить работы по прокладке инженерных сетей. 

В ГАТИ порекомендовали водителям планировать маршруты следования с учетом новых  ограничений. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что автобусы №№ 29, 112, 134А, 134Б 17 апреля будут курсировать по новым маршрутам.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, транспорт, улица маршала говорова, улица васи алексеева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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