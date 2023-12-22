В Кировском районе с 19 апреля ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Васи Алексеева и улицы Маршала Говорова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Проезд будет закрыт до 12 мая. Здесь будут проходить работы по прокладке инженерных сетей.
В ГАТИ порекомендовали водителям планировать маршруты следования с учетом новых ограничений.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что автобусы №№ 29, 112, 134А, 134Б 17 апреля будут курсировать по новым маршрутам.
Фото: Piter.tv
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