Проезд будет закрыт до 12 мая.

В Кировском районе с 19 апреля ограничивается движение транспорта на перекрестке улицы Васи Алексеева и улицы Маршала Говорова. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд будет закрыт до 12 мая. Здесь будут проходить работы по прокладке инженерных сетей.

В ГАТИ порекомендовали водителям планировать маршруты следования с учетом новых ограничений.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что автобусы №№ 29, 112, 134А, 134Б 17 апреля будут курсировать по новым маршрутам.

Фото: Piter.tv