Движение в Токсовском тоннеле будет ограничено с 20 п 28 апреля

В Токсовском тоннеле на кольцевой автодороге временно изменятся схемы движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, в северном и южном транспортных отсеках Токсовского тоннеля в период с 20 по 28 апреля будут попеременно перекрывать одну полосу движения. Это коснётся направления из Ленобласти в Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели, а также в направлении из Петербурга в Ленобласть.

По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Ильи Пузыревского, ограничения связаны связано с работами по ликвидации колейности. Учреждение приносит извинения за возможные неудобства и просит водителей учитывать эту информацию при планировании своих маршрутов.

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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"