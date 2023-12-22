На КАД между развязками с Рябовским шоссе и Шафировским проспектом перекроют две полосы

Работы будут проводиться на участке внешнего кольца КАД с 40 по 38 км в круглосуточном режиме, в две смены.

Автомобилистов Петербурга предупреждают о временном закрытии двух полос на КАД между развязками с Рябовским шоссе и Шафировским проспектом. Третья и четвертая полосы будут недоступны для проезда с 15 по 21 апреля. Об этих изменениях сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Полосы будут недоступны для автомобилистов из-за проведения работ по устранению колейности на дороге. Также изменения коснутся первой и второй полосы КАД, где максимальная скорость движения будет ограничена до 50 км/ч. Водителей предупредят об изменениях с помощью размещенных пиктограмм и сигнальных фонарей.

Работы будут проводиться на участке внешнего кольца КАД с 40 по 38 км в круглосуточном режиме, в две смены. Если погодные условия помешают завершить работы в срок, то изменения в движении могут быть продлены.

Ранее мы сообщили о том, что две полосы КАД перекроют в районе Колтушского шоссе.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"