Две полосы КАД перекроют в районе Колтушского шоссе

Учреждение приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

На кольцевой автодороге ( КАД) в районе развязки с Колтушским шоссе перекроют две полосы движения. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР "Северо-Запад".

Отмечается, что в период с 9 по 16 апреля будут перекрыты третья и четвёртая полосы, а по первой и второй полосам ограничат скоростной режим до 50 км/ч. По словам начальника территориального ситуационного центра ФКУ УПРДОР "Северо-Запад" Ильи Пузыревского, это связано с работами по ликвидации колейности на проезжей части.

Учреждение приносит извинения за временные неудобства и просит водителей учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы сообщили о том, что c 1 по 7 апреля на двух участках КАД перекроют одну полосу движения.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"