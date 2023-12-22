С 1 по 7 апреля на двух участках КАД перекроют одну полосу движения

Водителям следует учесть, что на оставшихся свободными полосах будет действовать ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

С 1 по 7 апреля в Петербурге будет произведено перекрытие одной полосы движения на двух участках КАД, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, сначала будет закрыта проезжая часть по четвёртой полосе внешнего кольца с 39-го по 34-й км, начиная от развязки с Рябовским шоссе и до развязки с Пискаревским проспектом. Кроме того, будет недоступна третья полоса на участке внутреннего кольца с 10-го по 18-й км, от развязки с ЗСД до развязки с Выборгским шоссе.

Водителям следует учесть, что на оставшихся свободными полосах будет действовать ограничение скоростного режима до 50 км/ч. На указанных участках трассы будет проводиться очистка разделительной полосы от мусора.

Ранее мы сообщили о том, что со 2 апреля на КАД перекроют две полосы между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"