С 2 апреля на КАД перекроют две полосы между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе

На этом участке будут проходить дорожные работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

На участке КАД между транспортной развязкой на пересечении с Шафировским проспектом и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе закроют для водителей две полосы движения. Ограничения будут действовать со 2 по 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На этом участке будут проходить дорожные работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части. Проезд заблокируют по третьей и четвертой полосам. А на первых двух введут ограничения скорости движения до 50 км/ч.

Отметим, что ремонтные работы будут выполнять круглосуточно. Специалисты обновят два участка внутреннего кольца КАД - с 38 по 40 и с 41 по 44 километр.

Ранее мы писали, что сквозной проезд на КАД в Кронштадте перекроют на ночь в обе стороны.

Фото: Piter.tv