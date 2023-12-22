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С 2 апреля на КАД перекроют две полосы между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе
Сегодня, 17:13
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С 2 апреля на КАД перекроют две полосы между Шафировским проспектом и Колтушским шоссе

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На этом участке будут проходить дорожные работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части.

На участке КАД между транспортной развязкой на пересечении с Шафировским проспектом и транспортной развязкой на пересечении с Колтушским шоссе закроют для водителей две полосы движения. Ограничения будут действовать со 2  по 10 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На этом участке будут проходить дорожные работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части. Проезд заблокируют по третьей и четвертой полосам. А на первых двух введут ограничения скорости движения до 50 км/ч. 

Отметим, что ремонтные работы будут выполнять круглосуточно. Специалисты обновят два участка внутреннего кольца КАД  - с 38 по 40 и с 41 по 44 километр.

Ранее мы писали, что сквозной проезд на КАД в Кронштадте перекроют на ночь в обе стороны.

Фото: Piter.tv

Теги: кад, перекроют проезд, шафировский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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