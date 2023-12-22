Сквозной проезд на КАД в Кронштадте перекроют на ночь в обе стороны

Участникам дорожного движения рекомендуется заранее спланировать свой маршрут.

Автомобилистов Петербурга предупредили о запрете проезда по КАД на Кронштадтском шоссе в ночь на четверг, 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба КЗС.

Так, в период с 2:00 до 5:00 утра проезд по внешнему и внутреннему кольцу КАД у Кронштадтского шоссе будет закрыт. Временные ограничения движения связаны с проведением реконструкционных работ на участке дороги по км 126+500 в указанные часы.

Для предотвращения нарушений вождения во время закрытия, на внешнем кольце на Финской стороне дорогу перекроют автомобили ГИБДД. Также дорога будет перекрыта на внутреннем кольце перед въездом в тоннель дамбы. Автомобили службы безопасности выстроятся в районе автозаправки и выезда с форта "Константин".

Участникам дорожного движения рекомендуется заранее спланировать свой маршрут.

Ранее мы сообщили о том, что две полосы КАД на развязке с Шафировским перекроют до 30 апреля.

Фото: Пресс-служба КЗС