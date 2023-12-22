Две полосы КАД на развязке с Шафировским перекроют до 30 апреля

В период с 5 по 17 апреля на КАД около развязки с Шафировским проспектом временно будет закрыто две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ "Упрдор Северо-Запад".
После этого, с 18 по 30 апреля, первая и вторая полосы будут перекрыты. В связи с этим, будет установлено ограничение скоростного режима до 50 км/ч на свободных полосах движения.
Данное ограничение связано с проведением работ по замене деформационного шва на мосту через реку Охта, также известного как Беляевский мост.
Ранее мы сообщили о том, что на петербургской дамбе ограничили движение транспорта.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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