На петербургской дамбе ограничили движение транспорта

В первой половине дня водители не смогут ездить по правой и средней полосам внутреннего кольца КАД.

Сегодня, 21 марта, на петербургской дамбе ограничили проезд. Там проведут регламентные работы по обслуживанию механизмов моста судопропускного сооружения С-2. Об этом сообщили в пресс-службе дирекции Комплекса защитных сооружений.

В первой половине дня водители не смогут ездить по правой и средней полосам внутреннего кольца КАД. Во второй половине дня ограничат движение по правой и средней полосам внешнего кольца КАД.

Водителей призывают быть внимательными и осторожными при проезде этого участка трассы. Важно обращать внимание на все временные дорожные знаки.

Ранее мы писали, что с 22 марта в центре ограничат проезд по Казанской улице.

Фото: Piter.tv