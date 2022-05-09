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Ведущую на поселок Ромашки дорогу продолжают ремонтировать в Ленобласти
Сегодня, 10:09
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Ведущую на поселок Ромашки дорогу продолжают ремонтировать в Ленобласти

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После работ появятся почти 6 километров асфальта, укрепленные обочины, новые знаки и разметка.

В Приозерском районе продолжается ремонт региональной дороги "Саперное — Джатиево — Мельниково", которая ведет на поселок Ромашки. В настоящее время специалисты укладывают полотно, свежий асфальт появится к 20 октября, сообщили в дорожном комитете Ленобласти. 

После работ появятся почти 6 километров асфальта, укрепленные обочины, новые знаки и разметка. 

Также в Сосново Приозерского района идет большой ремонт. Работы поделены на два этапа: в этом году заменят 6 километров, а весной 2025 года – оставшийся 11-километровый участок. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Пушкинском районе продлили улицу Туровскую. 

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: поселок ромашки, приозерский район ленобласти, ремонт дороги
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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