Ведущую на поселок Ромашки дорогу продолжают ремонтировать в Ленобласти

После работ появятся почти 6 километров асфальта, укрепленные обочины, новые знаки и разметка.

В Приозерском районе продолжается ремонт региональной дороги "Саперное — Джатиево — Мельниково", которая ведет на поселок Ромашки. В настоящее время специалисты укладывают полотно, свежий асфальт появится к 20 октября, сообщили в дорожном комитете Ленобласти.

После работ появятся почти 6 километров асфальта, укрепленные обочины, новые знаки и разметка.

Также в Сосново Приозерского района идет большой ремонт. Работы поделены на два этапа: в этом году заменят 6 километров, а весной 2025 года – оставшийся 11-километровый участок.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пушкинском районе продлили улицу Туровскую.

Фото: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти