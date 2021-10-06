В Пушкинском районе продлили улицу Туровскую

Топонимическая комиссия Петербурга уже утвердила для нее новое название – Угличская.

В Пушкинском районе Петербурга застройщик Setl Group завершил строительство первого этапа нового участка дороги. Продлили улицу Туровскую, которая будет называться Угличской.

Отмечается, что новый участок четырехполосной дороги длиной 260 метров проложен от Колпинского шоссе до перекрестка с продолжением Центральной улицы. Дорога проходит между домами 127 и 129 по Колпинскому шоссе.

Вдоль проезжей части обустроены тротуары для пешеходов, смонтировано уличное освещение и нанесена дорожная разметка. Также установлен остановочный павильон для общественного транспорта.

Впоследствии улицу Туровскую продлят в сторону реки Славянки. Топонимическая комиссия Петербурга уже утвердила для нее новое название – Угличская.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге уложили асфальт на улице Салова.

Фото: пресс-служба компании Setl Group