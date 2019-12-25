Сезон дорожных работ Ленобласти завершился в донецком Карло-Марксово

В посёлке ДНР обновляется асфальтовое покрытие, устанавливаются бордюры и восстанавливается уличное освещение.

В посёлке городского типа Карло-Марксово (ДНР) завершаются работы по ремонту дорог. Об этом сообщил советник губернатора Ленинградской области Алексей Брицун. Это завершающий этап дорожных работ на территории региона.

Отмечается, что в рамках проекта в посёлке обновляется асфальтовое покрытие, устанавливаются бордюры и восстанавливается уличное освещение. Большая часть работ, как пояснил Алексей Брицун, запланированных на текущие и следующие годы уже выполнена.

Ранее Piter.TV сообщал, что ремонтные работы ограничат движение на КАД Петербурга между развязками с Приморским шоссе и ЗСД.

Фото: Piter.TV