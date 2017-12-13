Ремонтные работы ограничат движение на КАД Петербурга между развязками с Приморским шоссе и ЗСД

Работы пройдут в период с 16 ноября по 5 декабря.

На участке реконструкции Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга между развязками с Приморским шоссе и Западным скоростным диаметром (ЗСД) перекроют одну полосу движения. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Планируются работы по укреплению габионами матрасно-тюфячного типа системы водоотвода дороги в период с 16 ноября по 5 декабря. Будет перекрыта первая полоса на внутреннем кольце, а по второй введут ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

Работы проведут в соответствии утвержденной схемой организации движения. Установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.

Данные работы будут производиться в рамках реконструкции северного участка КАД. Закрывать полосу будут на двух участках КАД одновременно, с 3-го по 5-й километр и с 6-го по 9-й километр. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее мы рассказывали о том, что в пяти районах Петербурга ограничат и перекроют движение с 17, 18 и 19 ноября.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"