В пяти районах Петербурга ограничат и перекроют движение с 17, 18 и 19 ноября

Состоятся ремонтные работы.

С 17, 18 и 19 ноября движение транспорта ограничат и закроют в пяти районах, рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

В частности, в Выборгском районе с 17 ноября по 1 июня 2027 года пройдут работы по размещению временного ограждения и пешеходной галереи, из-за чего затруднится проезд по Малому Сампсониевскому проспекту от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной.

В Калининском районе с 18 ноября по 13 декабря планируется прокладка инженерных сетей. Поэтому перекроют движение около дома 10к1 по улице Академика Константинова.

В Красногвардейском районе с 19 ноября по 2 декабря в связи с производством работ по реконструкции водопровода ограничат проезд по улице Дегтярева от проспекта Металлистов до проспекта Энергетиков.

А в Московском районе с 18 по 22 ноября будут ремонтировать дорожное покрытие, из-за этого затруднится движение по улице Ленсовета от Авиационной улицы до улицы Фрунзе.

Кроме того, в связи с реконструкцией канализационной сети с 17 по 21 ноября закроют проезд по Черниговской улице у пересечения с Московским проспектом, а с 17 по 24 ноября – ограничат по Московскому проспекту от Лиговского проспекта до Черниговской улицы.

В Приморском районе с 17 по 18 ноября в период с 08:00 до 23:00 в связи с прокладкой инженерных сетей затруднится движение по Приморскому проспекту от улицы Академика Шиманского до Шишмаревского переулка.

Ранее на Piter.TV: на развязке КАД Петербурга с Выборгским шоссе перекроют две полосы движения.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга