На развязке КАД Петербурга с Выборгским шоссе перекроют две полосы движения

На развязке Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга с Выборгским шоссе перекроют две полосы движения. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Меру вводят в связи с дорожными работами на 18-м километре трассы. Так, планируется монтаж карнизных блоков путепровода. С 16 по 18 ноября перекроют вторую и третью полосы на внешнем кольце, а с 18 по 20 ноября движение будет закрыто на внутреннем кольце. На свободной полосе ограничат скоростной режим до 50 км/ч.
На участке всего шесть полос – по три полосы в каждом направлении. Работы проведут в соответствии с утвержденной схемой организации движения. Установят дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию.
Данные работы будут производиться в рамках реконструкции северного участка КАД.
Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Ранее на Piter.TV: с 16 ноября движение ограничат и закроют в трех районах Петербурга.
Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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