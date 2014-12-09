На развязке КАД Петербурга с Выборгским шоссе перекроют две полосы движения

Меру вводят в связи с дорожными работами.

На развязке Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга с Выборгским шоссе перекроют две полосы движения. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Меру вводят в связи с дорожными работами на 18-м километре трассы. Так, планируется монтаж карнизных блоков путепровода. С 16 по 18 ноября перекроют вторую и третью полосы на внешнем кольце, а с 18 по 20 ноября движение будет закрыто на внутреннем кольце. На свободной полосе ограничат скоростной режим до 50 км/ч.

На участке всего шесть полос – по три полосы в каждом направлении. Работы проведут в соответствии с утвержденной схемой организации движения. Установят дорожные знаки, водоналивные барьеры, смонтируют световую сигнализацию.

Данные работы будут производиться в рамках реконструкции северного участка КАД. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: с 16 ноября движение ограничат и закроют в трех районах Петербурга.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"