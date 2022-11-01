С 16 ноября движение ограничат и закроют в трех районах Петербурга

Речь идет о Василеостровском, Кировском и Московском районах.

С 16 ноября движение транспорта ограничат и закроют в трех районах, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга.

Так, в Василеостровском районе с 16 ноября по 19 января 2025 года будут строить водопроводную сеть, из-за чего перекроют проезд по боковому проезду Наличной улицы от Новосмоленской набережной до улицы Нахимова.

А в Кировском районе с 16 по 17 ноября в связи с производством работ по прокладке инженерных сетей ограничат движение по Двинской улице от набережной Екатерингофки до Виндавской улицы.

С 16 по 17 ноября в Московском районе планируется ремонт дорожного покрытия, поэтому закрывается движение по улице Ленсовета от Авиационной улицы до улицы Гастелло, с перекрытием сквозного проезда с 01:00 до 06:00 по улице Гастелло на пересечении с улицей Ленсовета в направлении от Московского проспекта до проспекта Юрия Гагарина.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что схема движения изменится на участке реконструкции КАД Петербурга.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга