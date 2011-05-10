Схема движения изменится на участке реконструкции КАД Петербурга

С 16 ноября на участке с 0-го километра по 11-й километр откроют движение по внутреннему кольцу.

На участке реконструкции Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга между развязками с Приморским шоссе и Западным скоростным диаметром изменится схема движения. Об этом 14 ноября сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, с 16 ноября на участке с 0-го километра по 11-й километр откроют движение по внутреннему кольцу, а с 18 ноября временные технические средства организации дорожного движения будут демонтированы.

Движение автомобильного транспорта будет осуществляться в штатном режиме по внешнему и внутреннему кольцам КАД, по двум полосам в каждом направлении. Сохранится только ограничение скоростного режима до 70 км/ч. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Подрядная организация, которая реконструирует северный участок трассы, планирует ввести аналогичные ограничения весной 2025 года.

Ранее мы рассказывали о том, что с 15 ноября движение закроют в Центральном и Петродворцовом районах.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"