С 15 ноября движение закроют в Центральном и Петродворцовом районах

Это связано с ремонтными работами.

С 15 ноября движение будет закрыто в двух районах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города.

Так, в Петродворцовом районе с 15 по 24 ноября пройдет реконструкция водопровода, из-за чего перекроют проезд по Чебышевской улице на пересечении с Ботанической улицей в Петергофе.

А в Центральном районе с 15 ноября по 1 декабря будут строить газопровод. Поэтому закроют движение по 8-й Советской улице от Кирилловской улицы до Новгородской улицы, включая перекресток с Кирилловской улицей.

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что на внешнем кольце КАД Петербурга перекроют две полосы движения с 17 ноября.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга