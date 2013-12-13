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С 15 ноября движение закроют в Центральном и Петродворцовом районах
Сегодня, 11:18
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С 15 ноября движение закроют в Центральном и Петродворцовом районах

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Это связано с ремонтными работами.

С 15 ноября движение будет закрыто в двух районах Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города. 

Так, в Петродворцовом районе с 15 по 24 ноября пройдет реконструкция водопровода, из-за чего перекроют проезд по Чебышевской улице на пересечении с Ботанической улицей в Петергофе. 

А в Центральном районе с 15 ноября по 1 декабря будут строить газопровод. Поэтому закроют движение по 8-й Советской улице от Кирилловской улицы до Новгородской улицы, включая перекресток с Кирилловской улицей. 

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее мы рассказывали о том, что на внешнем кольце КАД Петербурга перекроют две полосы движения с 17 ноября. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: ограничения для автомобилистов, петергоф, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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