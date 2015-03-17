Реестр памятников пополнила водонапорная башня Варшавского вокзала

Водонапорную башню, предположительно, возвели в конце 1897 года.

Водонапорная башня Варшавского вокзала вошла в реестр региональных памятников, рассказали в КГИОП Северной столицы 29 ноября.

Строительство Петербурго-Варшавской и Петергофской железных дорог стартовало в 1850-х годах. Главным архитектором зданий был академик Ксаверий Скаржинский, помогал ему Петр Сальмонович.

А водонапорную башню, предположительно, возвели в конце 1897 года. Фасады здания решены в кирпичном стиле, оформлены профилированными междуэтажными карнизами с декоративными элементами. В настоящее время сооружение не эксплуатируется.

Также отмечается, что в 2022 году ведомство по заявлению собственника выдало задание на разработку документации на противоаварийные работы, ремонт, реставрацию и приспособление объекта для современного использования. В том же году выдали и разрешение.

Владелец должен был в течение 1 года выполнить работы, а за 2 года – отремонтировать башню полностью. Уточнялось, что в случае неисполнения с него будут взыскиваться 15 тыс. рублей за каждый случай, далее – 25 тыс. рублей ежемесячно до фактического исполнения.

Поскольку первое требование не выполнено, 26 ноября направили заявление в суд о возбуждении исполнительного производства.

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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга