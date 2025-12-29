В Петербурге открылась новая ветка метро: заработали станции "Юго-Западная" и "Путиловская"

Строительство первого участка шестой ("коричневой") линии началось в 2015 году.

В Санкт-Петербурге начала работу новая линия метро – первые станции Красносельско-Калининской ветки приняли пассажиров 26 декабря. Для города это важный транспортный этап: сразу две новых станции – "Юго-Западная" и "Путиловская" – существенно улучшат сообщение для юго-западных районов, где проживают сотни тысяч человек, рассказал портал "Строительный Петербург".

"Юго-Западная" стала одной из самых ожидаемых станций подземки. Она расположена на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова и призвана разгрузить наземный транспорт, обеспечив жителям быстрый доступ к центру города. "Путиловская" не менее значима: здесь организован пересадочный узел на действующую станцию "Кировский завод" Кировско-Выборгской линии, что делает маршрут удобным для пассажиров с разных направлений.

Строительство первого участка шестой ("коричневой") линии началось в 2015 году. За это время метростроителям удалось проложить около 10 километров тоннелей, при этом глубина заложения станций достигает 55 метров. Работы осложнялись плотной застройкой и наличием старых подземных выработок, однако пересадочный узел на "Путиловской" был возведен в сжатые сроки – фактически за год.

Новые станции оснащены современными инженерными решениями: платформенными раздвижными дверями, архитектурной подсветкой, встроенной в арочные конструкции, и навигацией нового поколения. На линии будут курсировать поезда "Балтиец" в фирменной коричневой цветовой гамме, разработанной специально для этой ветки.

Первыми пассажирами стали представители городского правительства, метростроители и ветераны подземки. После осмотра станций был дан официальный старт регулярному движению поездов. В дальнейшем Красносельско-Калининскую линию планируется продлить в сторону станции "Каретная", а затем вывести ее в Калининский район.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"