Петербург подводит итоги строительного 2024 года

Город в 2024 году ввел в эксплуатацию более 2,5 млн кв. м жилья.

В 2024 году строительная отрасль Санкт-Петербурга отметилась значительными достижениями. На торжественной церемонии награждения строителей, прошедшей во Дворце Труда, вице-губернатор Николай Линченко и председатель Комитета по строительству Игорь Креславский подвели итоги работы и отметили лучших специалистов. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Город в 2024 году ввел в эксплуатацию более 2,5 млн кв. м жилья. Николай Линченко подчеркнул, что строительство в Петербурге выходит за рамки простого возведения квадратных метров: каждая новостройка сопровождается созданием социальной инфраструктуры.

Особое внимание уделялось модернизации старых объектов. Завершены капитальные ремонты образовательных учреждений, где вместо устаревших зданий возведены современные школы по петербургскому стандарту.

Председатель Комитета по строительству Игорь Креславский сообщил, что за пять лет в городе построено 400 социальных объектов, из них более 100 – только в 2024 году. Также полностью решена проблема обманутых дольщиков: завершено строительство всех недостроенных домов.

Среди других достижений года – передача функций строительства метро Комитету по строительству. Это позволило ускорить работы в четыре раза: введена станция "Горный институт", а в 2025 году ожидается открытие новых станций.

Строительная отрасль Петербурга продолжает развиваться, сохраняя лидерские позиции в стране и формируя комфортную городскую среду.

Фото: Piter.tv