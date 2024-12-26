Во Дворце Труда наградили лучших строителей Петербурга

Вклад работников стройки в развитие города отметил председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский.

Во Дворце Труда состоялась торжественная церемония награждения работников строительного комплекса Петербурга по итогам работы в 2024 году. Итоги года для строительной отрасли подвёл вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

В этом уходящем 2024 году в строительной отрасли Санкт-Петербурга реально есть чем гордиться. <… >Уже последние пять лет в нашем городе жилье строится не просто как голые квадратные метры. Это действительно комфортная городская среда, комфортная среда для жизни. Николай Линченко, вице-губернатор Санкт-Петербурга

Вклад работников стройки в развитие города отметил председатель комитета по строительству Санкт-Петербурга Игорь Креславский.

Лучшим из лучших были вручены благодарственные письма и почётные грамоты от Администрации Санкт-Петербурга и Союза строительных объединений и организаций.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"