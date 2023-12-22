Петербуржец избил девушку руками и сковородкой и отделался условным сроком

Обвиняемый был освобожден из-под стражи в зале суда немедленно.

Петербуржец отделался условным сроком за то, что избил руками и сковородой свою возлюбленную на почве ревности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По данным следствия, инцидент произошел в ноябре 2023 года. У обвиняемого, который находился в состоянии алкогольного опьянения, на кухне квартиры дома 51 по Ленинскому проспекту произошел конфликт с возлюбленной на почве ревности. Он нанёс девушке не менее четырех ударов руками в область лица, после чего повалил потерпевшую на пол и ударил не менее трех раз правой ногой. После того как девушка встала и села на диван, мужчина взял со стола пустую стеклянную бутылку и ударил её по голове, затем он ещё раз ударил по голове потерпевшую сковородой. Петербуржец причинил девушке тяжкий вред здоровью.

Он вину признал в полном объеме, раскаялся в содеянном. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 3 года. Обвиняемый был освобожден из-под стражи в зале суда немедленно.

Недавно был задержан петербуржец, натравивший питбуля на прохожих.

Фото: unsplash