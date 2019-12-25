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В Янино мужчина до смерти избил свою супругу
Сегодня, 9:40
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В Янино мужчина до смерти избил свою супругу

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Кроме того, в квартире был младенец, его передали врачам.

Правоохранители задержали жителя Янино, нанесшего смертельный удар своей супруге. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Поздно вечером 24 ноября в полицию Всеволожского района поступила информация от бригады скорой помощи о том, что в квартире дома 10к1 по Голландской улице, в которую врачи приехали для констатации смерти 38-летней женщины, находится в неадекватном состоянии муж умершей. 

Прибыв к месту случившегося, на кровати полицейские обнаружили труп с повреждениями в области уха. Там же задержали 36-летнего супруга покойной. 

Кроме того, в квартире был младенец, его передали медикам. Тело женщины направили в морг, где согласно судебно-медицинской экспертизе установили, что смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет петербурженка, которая задушила подушкой восьмимесячную дочь. 

Фото: Piter.TV 

Теги: избил жену до смерти, янино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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