В Янино мужчина до смерти избил свою супругу

Кроме того, в квартире был младенец, его передали врачам.

Правоохранители задержали жителя Янино, нанесшего смертельный удар своей супруге. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Поздно вечером 24 ноября в полицию Всеволожского района поступила информация от бригады скорой помощи о том, что в квартире дома 10к1 по Голландской улице, в которую врачи приехали для констатации смерти 38-летней женщины, находится в неадекватном состоянии муж умершей.

Прибыв к месту случившегося, на кровати полицейские обнаружили труп с повреждениями в области уха. Там же задержали 36-летнего супруга покойной.

Кроме того, в квартире был младенец, его передали медикам. Тело женщины направили в морг, где согласно судебно-медицинской экспертизе установили, что смерть наступила от закрытой черепно-мозговой травмы. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее мы рассказывали о том, что перед судом предстанет петербурженка, которая задушила подушкой восьмимесячную дочь.

Фото: Piter.TV