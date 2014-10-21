Перед судом предстанет петербурженка, которая задушила подушкой 8-месячную дочь

После этого женщина ушла из квартиры на двое суток, оставив там малолетнего сына наедине с телом убитой дочери.

В Петербурге перед судом предстанет женщина, обвиняемая в убийстве 8-месячной дочери в квартире по Тихоокеанской улице. Об этом рассказали в следственном отделе по Выборгскому району ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу.

Петербурженка обвиняется в совершении преступлений по п. "в" ч. 2 ст. 105, ст. 125, ст. 156 УК РФ (убийство малолетнего, оставление в опасности, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Следствием установлено, что обвиняемая 18 января 2024 года, находясь в квартире одного из домов по Тихоокеанской улице, задушила подушкой свою 8-месячную дочь, которая не хотела спать. После этого женщина ушла из квартиры на двое суток, оставив там малолетнего сына наедине с телом убитой дочери. Дети остались в квартире без присмотра и своевременной медицинской помощи.

Сын обвиняемой в настоящее время находится с отцом.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Также ранее было утверждено обвинительное заключение по делу о смерти четырехмесячной девочки на Антонова-Овсеенко.

Фото: ГСУ СКР по городу Санкт-Петербургу