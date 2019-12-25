Утверждено обвинительное заключение по делу о смерти четырехмесячной девочки на Антонова-Овсеенко

По версии следствия, обвиняемая, систематически находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир по улице Антонова-Овсеенко, являясь матерью четырехмесячной девочки, неоднократно с силой избивала дочь, в том числе по голове.

Утверждено обвинительное заключение по делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть четырехмесячной девочки. Об этом рассказали в прокуратуре Невского района.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летней местной жительницы. Она обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По версии следствия, обвиняемая, систематически находясь в состоянии алкогольного опьянения в одной из квартир по улице Антонова-Овсеенко, являясь матерью четырехмесячной девочки, неоднократно с силой избивала дочь, в том числе по голове.

От полученных телесных повреждений ребенок скончался в квартире 2 июля 2024 года.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Фото: прокуратура СПб