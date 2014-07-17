В Петербурге завершили расследование убийства четырехмесячной девочки

По данным следствия, мать в состоянии алкогольного опьянения наносила ей удары, бросала в кроватку.

В Петербурге завершено расследование убийства малолетнего ребенка, совершенного летом 2024 года. Подробности рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, жительница Петербурга ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности по воспитанию четырехмесячной дочки. Она в состоянии алкогольного опьянения наносила ей удары, бросала в кроватку. Кроме того, с 15 июня по 2 июля, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на улице Антонова-Овсеенко, она нанесла ребёнку не менее 10 ударов по голове и телу. От полученных травм 2 июля девочка скончалась в квартире.

Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующий о причастности обвиняемой к инкриминируемому деянию. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Также завершено расследование убийства женщины на улице Подводника Кузьмина.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу