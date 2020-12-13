Завершено расследование убийства женщины на улице Подводника Кузьмина

Мигрант подозревается в том, что столкнул свою сожительницу в окно.

В Петербурге следственными органами СК России завершено расследование убийства женщины в Кировском районе. Подробности дела рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, 17 июня гражданин одной из стран ближнего зарубежья в ходе конфликта столкнул свою 27-летнюю сожительницу с 6 этажа дома, расположенного на улице Подводника Кузьмина. От полученных травм женщина скончалась в медицинском учреждении.

Следствием собран достаточный объем доказательств, свидетельствующий о причастности обвиняемого к данному преступлению, в связи с чем уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу