Мигрант выбросил жену в открытое окно на улице Подводника Кузьмина

У него с женой произошел конфликт на почве ревности. Женщина скончалась в больнице.

Мигранта задержан в Кировском районе Петербурга по подозрению в убийстве жены. Подробности стали известны Piter.tv.

Днём 17 июня от очевидцев в экстренные службы поступило сообщение о том, что из окна 6-го этажа дома 54 по улице Подводника Кузьмина выпала женщина. Пострадавшую госпитализировали в больницу.

В квартиру данного дома по подозрению был задержан 34-летний мигрант. По предварительным данным, он с 27-летней женой проживал в двухкомнатной съёмной квартире. Во время конфликта на почве ревности мужчина выбросил жену в открытое окно.

Вечером женщина скончалась в больнице от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (умышленное убийство).

Ранее четырехлетний мальчик выпал из окна второго этажа в Ленобласти.

Фото: Piter.tv